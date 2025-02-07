歌手・藤あや子が2月7日に自身のアメブロを更新。ブルーのロングドレス姿を公開し、読者から反響が寄せられている。【映像】藤あや子、2時間かけた“韓流ヘアメイク”披露藤は「昨日は相模原市での収録でした」と書き出し、2023年12月30日に亡くなった演歌歌手・八代亜紀さんの名曲を披露したことを報告し、その際に着用したブルーのロングドレス姿を公開した。八代さんとの思い出について、「故郷秋田で民謡歌手をしていた