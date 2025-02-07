俳優内野聖陽（56）が7日、都内で行われた、主演するWOWOWの連続ドラマW「ゴールドサンセット」（23日スタート、日曜午後10時）完成報告会に登壇した。白尾悠氏による同名小説の映像化で、内野演じる謎の老人をはじめ、心に傷を抱えた人々が人生を見つめ直すヒューマンドラマ。今作の監督と脚本は、内野の代表作でもあるNHK大河ドラマ「風林火山」を手がけた大森寿美男氏（57）が担当。2人は今回で4度目のタッグとなる。古いアパー