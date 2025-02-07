Maria Martinez[ベルリン ７日 ロイター] - ドイツ連邦統計庁が７日発表した２０２４年１２月の輸出は前月比２．９％増と、ロイターがまとめた市場予想（０．６％減）を上回った。一方、鉱工業生産は前月比２．４％減と、市場予想（０．６％減）以上の落ち込みとなった。ドイツ経済の見通しが厳しいことが浮き彫りになった。欧州連合（ＥＵ）諸国への輸出は前月比５．９％増。ＥＵ域外への輸出は０．５％減少した。輸入は前月比２