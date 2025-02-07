［東京７日ロイター］ - ＳＵＭＣＯは７日、２０２５年１─３月期の連結営業利益が４５億円（前年比４８．２％減）になる見通しだと発表した。３００ミリウエハーは全体として出荷量の回復が緩やかと予想。２００ミリは取引先の生産調整が続くとみている。売上高は前年比９．１％増の１０２０億円を見込むものの、営業利益は減価償却費やコストが膨らみ、前年同期から４１億円、前四半期から２５億円減る。同社は２５年１