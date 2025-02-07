Miho Uranaka［東京７日ロイター］ - 三菱ケミカルグループは７日、医薬品子会社の田辺三菱製薬を米投資ファンドのベインキャピタルに売却すると発表した。売却額は約５１００億円。これにより、２０２６年３月期第２・四半期に約９５０億円の譲渡益を計上する。三菱ケミＧは昨年１１月に発表した２０３６年３月期までの長期ビジョンで事業ポートフォリオの変革の方針を掲げ、田辺三菱が手掛ける医薬品事業についてベスト