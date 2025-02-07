カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロは、2月22日の｢猫の日｣にちなんで、独自の形状から生まれるハードな食感を楽しめる｢カンデミーナ｣シリーズから、“猫要素”満載の｢カンデミーニャグミ｣を2025年2月11日(火)より全国のコンビニエンスストアおよび駅売店で発売します。ネコパンチ力のある3種のグレープソーダ味で展開されます。 【カンロ】カンデミーニャグミが今年も登場