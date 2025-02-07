◆ソフトバンク春季キャンプ（7日、宮崎）ソフトバンクの杉山一樹投手（27）が7日、チームと日本代表でのダブルの活躍を誓った。チーム最多に並ぶ50試合に登板してリーグ優勝に貢献した昨季の働きが評価され、3月5、6日に京セラドーム大阪で行われるオランダとの強化試合でのメンバー入りが有力となっている。7日は野球日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督がソフトバンクのキャンプ地を視察した。今回の強化試合は若手選手