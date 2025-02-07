国交省などは、大雪が予想される名神・新名神などの広い範囲で、2月7日午後9時ごろから通行止めにすると発表しました。国土交通省やNEXCO中日本などは、7日午後9時ごろから、大雪による立ち往生の発生などを防ぐ高速道路の「予防的通行止め」を行うと発表しました。東名高速の小牧ジャンクションから名神高速の京都東インターチェンジの間、新名神の四日市ジャンクションと草津ジャンクションの間など、主に関西方面に