¡ÖÆüËÜ¥Ï¥à½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×¡×¡Ê£·Æü¡¢Ì¾¸î¡Ë¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤ò¹Ô¤Ã¤¿³ÚÅ·¡¦Ã¤¸ÊÎÃ²ð³°Ìî¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡££±£µ£²¥­¥í¤¬½Ð¤¿¤ÈÃÎ¤é¤µ¤ì¡Ö¤ª¡¼¡¢¤¹¤´¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Æ±¤¸¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¤¬¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¡¢²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ì¤Ð¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤À¤Ã¤ÆÊ¡Ìé¤¯¤ó¡Ê»³ºê¡Ë¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤»¤Æ¤ë¤·¡¢Âç¤·¤¿¤â¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È´¿·Þ¡£¡Ö¤¿¤À¡¢Ìî¼êÅê¤²¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤«¤é¤Ï¸«¤ä¤¹¤¤¤Ç