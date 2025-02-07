◇カーリング日本選手権第6日（2025年2月7日神奈川・横浜BUNTAI）女子2次リーグ最終戦でフィロシーク青森は18年平昌五輪銅メダル、22年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレに4―12で敗れた。第1エンド（E）にいきなり3失点する苦しいスタート。第3Eにも4点失うなど厳しい展開だったが、、第5Eに1点スチールするなど意地を見せた。1次リーグB組は昨年優勝のSC軽井沢クを破るなど2勝2敗で突破。2次リーグで敗退したものの、