米ドジャース・大谷翔平選手の元通訳で、同選手の口座から約１６５９万ドル（約２５億７０００万円）を盗み、銀行詐欺罪などで有罪が確定している水原一平被告の量刑言い渡しが６日（日本時間７日）、カリフォルニア州サンタアナの連邦裁判所で行われ、禁錮４年９カ月の判決を言い渡した。３月２４日に南カリフォルニアの刑務所に収監される。連邦裁判所に姿を見せた水原被告は、ダーク系のスーツにネクタイ。頭髪はやや長髪で