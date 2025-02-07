東洋電機 [名証Ｍ] が2月7日大引け後(16:40)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比36.3％減の2.1億円に落ち込み、通期計画の3.9億円に対する進捗率は55.2％にとどまり、5年平均の72.1％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比97.8％増の1.7億円に拡大する計算になる。 直近3ヵ月