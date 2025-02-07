株式会社WorldLink & Companyは、カメラギアブランドPolarProの交換レンズ「LightLeakレンズ 50mm」を2月中旬に発売する。価格は2万2,000円。キヤノンRF、ソニーE、ニコンZ、富士フイルムXマウント用をラインアップする。 レンズ鏡筒から光を取り込むことで、意図的に“光漏れ”を演出できるというレンズ。2024年10月に焦点距離28mmのモデルが発売済み。 1mから無限遠までの固定焦点。絞りもF11固定となる。使い