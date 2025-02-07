「2024-25 大同生命SVリーグ」を戦う女子のPFUブルーキャッツ石川かほくは今週末の2月8日（土）～9日（日）にホームの「とり野菜みそBLUECATS ARENA」（石川）で大阪マーヴェラスを迎え撃つ。レギュラーシーズンでは今季初対戦だが、昨年末の令和6年度皇后杯全日本バレーボール選手権大会では準々決勝でぶつかりあい、そこでは激しい戦いを繰り広げた。その試合でインパク