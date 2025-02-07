◇卓球 2025シンガポールスマッシュ(1月30日〜2月9日、シンガポール)女子シングルス準々決勝が7日行われ、早田ひな選手と伊藤美誠選手はともにベスト4進出とはなりませんでした。世界ランク5位の早田選手は、同4位の陳幸同選手(中国)と対戦。1時間16分の激闘の末、3-4(9-11、11-9、11-8、9-11、8-11、11-8、4-11)で敗れました。同8位の伊藤選手は、同3位の王芸廸選手(中国)と対戦。積極的な攻撃をみせますが、相手の堅い守りに苦し