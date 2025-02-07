富山・高岡市で住宅火災、付近の鉄道は一時、運転見合わせとなりました。7日午前7時過ぎ、高岡市羽広で「建物から火と煙が上がっている」と住人から消防に通報がありました。住宅1棟が焼け、出火当時、1人で家にいた80代の女性が煙を吸うなどし、救急搬送されました。現場は「あいの風とやま鉄道」高岡やぶなみ駅に近く、火事により、福岡駅と富山駅の間で約1時間にわたり運転を見合わせました。