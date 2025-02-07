元フジテレビ・アナウンサーの中野美奈子（４５）が６日、インスタグラムを更新。地元・香川で撮影を行ったことを笑顔で報告した。中野は香川・丸亀市出身。慶応大在学中の１９９９年にミス慶応に輝き、２００２年、フジテレビ入社。１０年３月、医師と結婚。１２年７月、夫の海外赴任（シンガポール）に伴い、退社。１６年１０月に第１子長男（８）、２１年６月に第２子長女（３）を出産。２１年春に故郷・丸亀に移住した。