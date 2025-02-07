KDDIは、2月10日から4月30日まで、「チャンス！キャンペーン」を実施する。 第1弾として、Pontaパス会員がau PAYを使って1回200円以上支払いすると、抽選で最大3000Pontaポイントをプレゼントする。 キャンペーン第2弾では、au PAYを使う全てのユーザーを対象に、au PAYで1回200円以上支払いすると、抽選で最大2000ポイントをプレゼントする。 キャンペーンでは、第1弾と第2弾