サッカー選手は認知症を「死ぬほど恐れている」、ユナイテッドOBメイが明かす元選手の存在Qoly

サッカー選手は認知症を「死ぬほど恐れている」ユナイテッドOBが言及

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • マンチェスター・UのOBが、引退後の選手たちの近況を明かした
  • 「みんな、それ(認知症)を知ることを死ぬほど恐れている」とコメント
  • 認知症は労働災害なんだ」と語り、選手たちに検査を受けたか聞かれるそう
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