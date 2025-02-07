■カーリング日本選手権 女子2次リーグ（7日、横浜市）【写真を見る】ロコ・ソラーレ6連勝で2年ぶりVへあと2勝「勢いは私達が持っている」準決勝は黒星喫した北海道銀行【カーリング日本選手権】五輪2大会連続出場のロコ・ソラーレがフィロシーク青森と2次リーグ最終戦を行い12ー4で勝利し、3位での決勝トーナメント進出となった。すでに決勝トーナメント進出を決めているロコ・ソラーレは第1エンド（E）にいきなり3点を奪うと、