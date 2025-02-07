気象台は、午後4時49分に、なだれ注意報を福井市、敦賀市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市、永平寺町、池田町、南越前町、越前町、美浜町、若狭町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】福井県・福井市、敦賀市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市などに発表（雪崩注意報）福井県では、7日夜遅くから8日明け方まで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■福井市□波浪警報7日夜遅くから8日明け