◇カーリング日本選手権第6日（2025年2月7日神奈川・横浜BUNTAI）女子の2次リーグ最終戦で、フォルティウスが北海道銀行を6―5で下し、通算4勝1敗とした。フォルティウス、北海道銀行、ロコ・ソラーレが通算4勝1敗で並び、当該チーム間の対戦成績も1勝1敗の五分。ドローショットチャレンジ（DSC）でフォルティウスの1位が決まり、9日の決勝に進出した。前日（6日）はロコ・ソラーレを相手に勝利目前に迫りながら、6―4の最