利根川の手前まで完全4車線化NEXCO東日本は2025年2月7日、圏央道の幸手IC〜五霞ICについて、3月14日 朝6時に4車線化が完了すると発表しました。この開通で、圏央道の埼玉県区間は、すべて4車線になります。画像はイメージ（画像：PIXTA）圏央道は、東京湾アクアライン千葉側の「木更津JCT」から、ぐるっと東関東道・常磐道・東北道・関越道・中央道・東名高速をつなぎ、最終的には横浜市の横浜横須賀道路の「釜利谷JCT」ま