「Ｇ１・第７１回九州地区選手権競走」（１０〜１５日・大村）の開催に先立ち、大村市ボートレース企業局の関係者が７日、キャンペーンレディの宮捺加さんを伴って大阪市のデイリースポーツを訪れ、ＰＲを行った。各地地区選のラストを飾るのが、ＳＧウイナーを多数抱え、大激戦必至の九州地区だ。実力ナンバー１で大会連覇を目指す峰竜太や瓜生正義、若きＳＧ覇者・定松勇樹に羽野直也らに加え、計８人が参戦する地元長崎の総