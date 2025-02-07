◇カーリング日本選手権第6日（2025年2月7日神奈川・横浜BUNTAI）女子の2次リーグ最終戦で、北海道銀行はフォルティウスに5―6で敗れ、通算4勝1敗に。3チームが並びドローショットチャレンジ（DSC）で1位フォルティウス、2位北海道銀行、3位ロコ・ソラーレとなり、北海道銀行は8日にロコと準決勝を戦う。前半を終えて2―1というロースコアの展開。一進一退の攻防が続いたが、最終第10Eに1点奪われて勝負は決した。準決勝