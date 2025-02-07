「第７０回関東地区選手権・Ｇ１」が９日から１４日まで埼玉県のボートレース戸田で開催される。このＰＲのため、戸田ボートレース企業団の八木橋英一事務局長ら関係者が７日、埼玉県出身で、大会ビジュアルに起用された元プロレスラーの“女帝”ブル中野さんを伴い東京都江東区のデイリースポーツを訪れた。前半２日間の１２Ｒはダブルドリームで、初日は地元エースの桐生順平（埼玉）、２日目は毒島誠（群馬）が１号艇。昨年