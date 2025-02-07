弁護士の八代英輝氏（60）が7日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に生出演。ドジャース大谷翔平投手（30）の元通訳水原一平被告（40）に禁錮4年9カ月の判決が言い渡されたことについてコメントした。大谷の口座から1700万ドル（約26億円）を不正送金し、虚偽の納税申告をした罪を問われた裁判で、水原被告が日本時間7日午前5時ごろ、カリフォルニア州連邦地裁から求刑通りの禁錮4年9カ月の判決を言い渡され、大谷への約