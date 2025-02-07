阪神は８日に今季初実戦となる紅白戦を行う。藤川監督は７日、以下のスタメンを発表。白組は３番・佐藤輝、４番・森下、５番・大山の開幕想定クリーンアップを組み、紅組は「４番・ＤＨ」で新外国人のヘルナンデスが名を連ねた。【紅組】１番・二塁高寺２番・遊撃小幡３番・左翼前川４番・ＤＨヘルナンデス５番・一塁原口６番・三塁渡辺７番・右翼野口８番・中堅井坪９番・捕手坂本投手