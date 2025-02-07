プロムナード化区間整備後イメージ 香川県は、歩行者優先でにぎわいあるまちづくりに向けて、高松市のサンポート高松地区の「プロムナード化（遊歩道化）」を進めています。高松市はその一部の区間の愛称を2024年12月から2025年1月にかけて募集し、その中から候補10作品を選びました。 ＜愛称の候補10作品＞そらうみプロムナードアリーナプロムナードSUNPORTGARDEN