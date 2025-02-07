５日、没入型の展示形式で宋代の建築壁画を鑑賞する来場者。（武漢＝新華社配信／張璨竜）【新華社武漢2月7日】中国湖北省武漢市にある建築科学技術をテーマにした展示館「中国建築科技館」で春節（旧正月）期間中、山西省高平市にある開化寺の宋代建築と壁画を現代の科学技術で再現した特別展が始まり、大勢の来場者でにぎわった。開化寺は南北朝時代の北朝・北斉の武平2（571）年の創建で、大雄宝殿には国内にわずか