上方落語家の桂二葉（38）が、9日放送のMBS・TBS系『情熱大陸』（毎週日曜後11：00）に登場する。【動画】『情熱大陸』桂二葉の予告編「女流って言われるのは嫌」番組が密着を始めたのは、2024年4月。二葉は「“女流”ってよく言われますけど、なんか“二流”って言われてるようで、めっちゃ腹立つんです。だって男性には言わないでしょ？正直、この話うんざりしてるんですよね」と言う。高い声に、おかっぱ頭。「あほ」