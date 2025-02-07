韓国の人気グループ「NewJeans」の新しいグループ名が決まりました。NewJeansは7日、新しいグループ名が「NJZ」に決まったと発表しました。SNSでメンバー5人が並ぶ写真とともに、「2025年のNJZとの驚くべき旅をお楽しみください！」と呼びかけていて、3月に香港で開かれるコンサートにNJZとして初めて出演する予定です。5人は2024年11月、所属事務所ADORに対して、生みの親である元代表の復帰が受け入れられなかったことなどを理由