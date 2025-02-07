2月5日（現地時間4日、日付は以下同）。NBAは2025年1月の月間最優秀新人賞を発表。ウェスタン・カンファレンスからはサンアントニオ・スパーズのステフォン・キャッスル、イースタン・カンファレンスではマイアミ・ヒートのケレル・ウェアが選ばれた。 The @Kia NBA Rookies of the Month for January! #KiaROTMWest: Stephon Castle (@spurs)East: Kel'el Ware (@MiamiHEAT) pic.twitter.com/EniV89Cp5o-