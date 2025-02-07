エア・ウォーター [東証Ｐ] が2月7日大引け後(16:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比12.8％増の350億円に伸びたが、通期計画の500億円に対する進捗率は70.0％にとどまり、5年平均の72.9％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比12.5％増の149億