宮入バルブ製作所 [東証Ｓ] が2月7日大引け後(16:30)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の最終損益(非連結)は7000万円の赤字(前年同期は1億4500万円の黒字)に転落した。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の最終利益は前年同期比2.3倍の7000万円に急拡大する計算になる。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の最終利益は前年同期比32.3％減