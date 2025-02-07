［東京７日ロイター］ - 東京株式市場で日経平均は、前営業日比２７９円５１銭安の３万８７８７円０２銭と４日ぶりに反落して取引を終えた。ドル／円の円高基調が投資家心理を冷やし、輸出関連株を中心に弱かった。日米首脳会談や米雇用統計の発表を控え、後場は模様眺めが強まった。 日経平均は１５８円安で始まり、ドル／円が円高基調を強めて一時１５０円台に下落した場面では３１３円安に下げ幅を拡大した。その後