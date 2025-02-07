WurtSが、2025年2月6日に東京・Zepp Hanedaにて2マンツアー＜WurtS LIVEHOUSE TOUR IV＞のファイナル公演を行った。◆WurtS × ASIAN KUNG-FU GENERATION ライブ写真1月15日から全国で計9公演を行ったこのツアー。これまで各公演のゲストにはyama、Saucy Dog、Chilli Beans.、クリープハイプ、にしな、[Alexandros]、PEOPLE 1、UNISON SQUARE GARDENという面々が並び、ツアーファイナルのこの日に迎えたのはASIAN KUNG-FU GENERATI