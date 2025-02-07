お笑いコンビ・かまいたちが7日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「2025年最近のSNS広告でよく見るゲームを実際にやってみた」と題した動画を公開した。【動画】かまいたち、SNS広告でよく見る“スマホゲーム”を実演「You Tube、インスタグラム、XなどのSNS広告でよく見るスマホゲームを実際にやってみました」をテーマに、2人が「ダダサバイバー」「SCRW AWAY: 3D Pin Puzzle」「Bricks Ball Crusher」「Candy Crush」に挑