2025年日本国際博覧会協会（万博協会）は7日、「大阪・関西万博」の開幕日、会場上空をブルーインパルスが展示飛行することが決まったと発表した。ブルーインパルスが大阪に登場するのは、35年ぶりとなる。【写真複数】一糸乱れぬフォーメーションで飛ぶブルーインパルス大阪・関西万博が幕を開ける4月13日の正午頃、夢洲の会場上空をブルーインパルスが飛ぶ。大阪府内では、1990年4月1日の「国際花と緑の博覧会（花の万博）」