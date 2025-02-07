気象台は、午後4時20分に、大雪警報を高山市、飛騨市、本巣市、郡上市、揖斐川町、白川村に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】岐阜県・高山市、飛騨市、本巣市、郡上市、揖斐川町、白川村に発表岐阜県では、7日夜遅くから8日昼前まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■高山市□大雪警報【発表】積雪7日夜遅くから8日昼前にかけて警戒・山地12時間最大降雪量50cm□なだれ注意報9日にかけ