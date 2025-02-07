2月5日、『M-1グランプリ2024』ファイナリストの『ダイタク』吉本大と、フジテレビ系で放送されている若手育成番組『ハチミツ!!』などに出演する『9番街レトロ』なかむら★しゅんが、日本国内からの利用が禁止されているオンラインカジノに関与した疑いで、警視庁から事情聴取を受けていることが明らかになった。【写真】オンラインカジノのCMに出る元サッカー日本代表選手「1月下旬から2人が出演する番組や賞レースへの出演が突