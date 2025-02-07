大阪海苔協同組合は節分の日の2月2日、大阪天満宮（大阪市）で海苔チャリティセールを開いた。焼海苔3帖、味付海苔をセットにした福袋をそれぞれ1000円で販売したほか、プレミアム焼海苔、寿司海苔なども市価の3割から5割引きで用意。開始前から長蛇の行列ができ、1時間余りで完売した。昨年、4年ぶりに復活した「いっせい丸かぶり」には今年も1000人が集まった。神主のお祓いに続き、招福娘3人が立つ恵方（西南西）に向かい、配ら