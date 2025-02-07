厚生労働省は7日、全国約5千の定点医療機関から1月27日〜2月2日の1週間に新たに報告されたインフルエンザの患者数が2万8943人で、1医療機関当たり5.87人だったと発表した。前週比0.53倍と半減し、流行の警報継続の基準とされる1医療機関当たり10人を下回った。厚労省の担当者は「基本的な感染対策は引き続きお願いしたい」と話している。国立感染症研究所によると、この1週間に全国の医療機関を受診した推計患者数は約19万4千