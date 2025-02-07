児童養護施設の子どもたちの支援に役立ててもらおうと宇都宮市の自動車販売店が７日、およそ３０００個のカップ麺を贈りました。 児童養護施設にカップ麺を贈ったのは宇都宮市に本社を置く自動車販売店「栃木トヨペット」です。市内にある児童養護施設「きずな」に社員らが訪れ、車の荷台から、およそ３０００個のカップ麺を運び入れました。この会社では「誰一人取り残さない」社会をつくろうと社会貢献活動の一環で、２０１５年
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