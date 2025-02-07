全日本空輸（ANA）は、「国内線航空券タイムセール」を2月8日から13日まで実施する。当初は2月7日の開始を予定していたものの、運賃登録システムの不具合により急遽延期していた。対象方面は北海道・東北・北陸・関西・中部・中四国・九州・沖縄などで、路線と便は限定されている。旅客施設使用料が別途必要となる。搭乗期間は3月30日から6月30日まで、5月3日から6日は除外する。主な対象路線と普通席の片道最低運賃は、東京/羽田