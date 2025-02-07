◇カーリング日本選手権第6日（2025年2月7日神奈川・横浜BUNTAI）女子の2次リーグ最終戦で、フォルティウスが北海道銀行を6―5で下し、通算4勝1敗とした。前半5エンド（E)を終えて1―2というロースコアの展開。第6、8Eに2点ずつゲットし、5―5の最終第10Eは有利な後攻で迎え、仕留め切った。前日（6日）はロコ・ソラーレを相手に勝利目前に迫りながら、6―4の最終第10Eに3点奪われる大逆転負け。悪夢から一夜、きっちり