◇カーリング日本選手権第６日（７日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子２次リーグ（Ｌ）最終戦で、五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレ（Ａ組２位）が、１２―４でフィロシーク青森（Ｂ組３位）に勝利。１次Lから６連勝を決め、２次Ｌに持ち越した成績を４勝１敗とした。６チームで争う２次Ｌで、１位突破チームが９日の決勝に直接進み、２位と３位が８日の準決勝で対戦する。決勝は２次Ｌの１位と準決勝突破チームが対戦