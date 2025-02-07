全国中学校スキー大会最終日は7日、長野県野沢温泉で行われ、アルペン女子回転は佐藤まのあ（札幌SSプロダクツ）が合計1分34秒31で優勝し、大回転に続いて2種目を制した。距離リレーで男子は新潟、女子は長野が勝った。