【SVリーグ】Astemoリヴァーレ茨城 3−1 KUROBEアクアフェアリーズ（2月1日・女子第14節）【映像】女子バレーで“あり得ない”足技レシーブ女子バレーの試合で、超低空のボールに対してあり得ない"足技レシーブ"が飛び出した。まるでサッカーのように右足を振り抜いたあり得ないスーパープレーを受け、アリーナに詰めかけた観客も思わず「おおっ」と驚きの声をあげた。注目のシーンは、2月1日に行われた大同生命SVリーグ女子第