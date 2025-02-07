動きの遅い低気圧の影響で日本海側で強い風と雪が続いています。８日にかけては道南で視界不良や交通への影響に注意が必要です。朝から横殴りの雪が吹き付ける羽幌町。日本海側北部では雪と風が強まり、午前０時半ごろに最大瞬間風速１５．９メートルを観測しています。強い風の中の雪かきに住民はー（羽幌町民）「疲れました。もういやです。雪のないところに行きたい」函館市は５日からまとまった雪が降り、午前９時